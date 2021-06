OL : un partenaire de poids arrive au sein du club

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comme le relaie, ce matin, le site officiel de l'OL, un partenaire de poids vient de rejoindre le club du président Jean-Michel Aulas. Et ce pour une durée de trois ans. Il s'agit de MG Motor, propriété du groupe SAIC, premier constructeur automobile Chinois. Il est prévu dans le partenariat que MG Motor figure sur les manches des maillots des joueurs lyonnais la saison prochaine. Par ailleurs, les joueurs de l'équipe première pourront profiter des véhicules électrifiés de la marque.

Voici le communiqué du club : "MG Motor et l’Olympique Lyonnais ont signé ce vendredi un accord de partenariat pour une durée de 3 ans. Le constructeur automobile devient Partenaire Majeur du club rhodanien et s’affichera sur la manche des maillots Ligue 1 et Europe de l’équipe masculine dès la saison 2021/2022(...)Les équipes de l’OL auront ainsi le privilège de découvrir en avant-première les performances du MG Marvel R, SUV 100% électrique du segment C qui dispose de près de 400 km d’autonomie ou encore, d’opter pour la technologie Hybride Rechargeable du MG EHS. Enfin, tous pourront adopter le MG ZS EV, citadine familiale 100% électrique conçue pour les déplacements urbains.

En s’équipant de véhicules MG électriques et Hybrides Rechargeables avec des émissions contenues allant de 0 à 43 g de CO2, l’Olympique Lyonnais confirme son engagement en faveur de l’environnement et sa volonté de réduire son empreinte carbone en adoptant des comportements plus responsables en termes de mobilité. Unies par la recherche de performance, une passion certaine pour l’innovation et les technologies, les deux marques partageront leurs ambitions communes avec les supporters de l’Olympique Lyonnais, qui pourront découvrir des animations autour des modèles électrifiés MG dans l’enceinte du Groupama Stadium dès la reprise du championnat 21/22 en août prochain.

Cette collaboration entre les deux marques va permettre à MG d’accompagner le développement programmé de son réseau de vente sur le territoire français, qui a déjà ouvert 80 distributeurs en un an et vise désormais 100 à 120 points de vente d’ici fin 2021, dont celle de Vénissieux, dans la métropole lyonnaise avec le groupe de distribution Jean Lain.

"Nous sommes honorés de compter MG Motor parmi nos nouveaux partenaires. Cette collaboration avec une marque iconique du monde automobile va nous permettre d’atteindre nos objectifs communs de tendre vers une mobilité plus douce et conforte nos engagements en faveur d’une transition environnementale globale portée par l’ensemble des acteurs du monde sportif", a déclaré Jean-Michel AULAS, Président de l’Olympique Lyonnais.

"Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec l'Olympique Lyonnais. Tout d'abord, l'OL a réalisé d'excellents résultats en Ligue 1 et dans les compétitions européennes. Deuxièmement, l'OL soutient la promotion d'activités respectueuses de l'environnement. MG promeut également les énergies renouvelables et tente de contribuer à la protection de l'environnement en France et en Europe. Sur cet aspect, nous partageons un objectif commun," a expliqué Xinyu LIU, CEO de MG Motor France et VP Sales MG Motor Europe.