OL : un proche d'Aulas colle un taquet à Textor

Dans le Téléfoot du jour, l'ancien défenseur de l'OL Cris a été interrogé sur les déboires actuels du club rhodanien. Bon dernier du championnat, celui-ci s'apprête à affronter le Stade Rennais au Roazhon Park. Avec la grande possibilité d'une nouvelle contre-performance qui le laisserait à sept points du premier non-relégable. Propriétaire du club depuis un semestre, John Textor voit la tempête s'abattre sur l'OL et semble à court de solution. Et c'est peu dire qu'il ne risque pas de compter sur le soutien des glorieux anciens du club !

"Avant, il y avait un président qui connaissait le championnat et qui avait les codes"

En effet, dans Téléfoot, le Brésilien Cris a fait part de son scepticisme concernant Textor : « Avant, il y avait un président qui connaissait le championnat et qui avait les codes. Avec le changement de propriétaire, il y en a un qui ne connaît pas le championnat français, qui ne connaît pas les équipes françaises… Et il veut manager à sa manière. Ok pas de problème... ». L'ancien défenseur aurait pourtant des raisons d'en vouloir à Jean-Michel Aulas, qui l'avait fait partir sans ménagement en 2012 et ne l'avait pas fait revenir pour entraîneur les jeunes...

