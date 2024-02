OL : un renfort de plus en vue pour Pierre Sage ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Une bonne nouvelle en cachait une autre, dimanche soir, lors de l'Olympico. Grâce à sa belle victoire sur l'OM (1-0), l'OL est non seulement sorti de la zone rouge mais sa prestation a de quoi rendre très optimiste pour l'avenir, en plus de confirmer que le recrutement hivernal a été bon. En marge de cette partie, Johann Lepenant a accordé une interview aux médias clubs et annoncé que son retour sur les terrains était pour bientôt !

Dans le groupe pour OL-Nice le 16 février ?

Le jeune milieu s'est blessé le 17 novembre dernier au genou gauche lors d'un match de l'équipe de France Espoirs contre l'Autriche (0-2). Sorti en larmes, il craignait le pire. Mais finalement, trois mois après, il devrait pouvoir retrouver les terrains : "Ça va très bien, je me remets très bien de ma blessure et j’ai repris l’entraînement de manière partiellement intégrée au groupe, pas totalement. La semaine prochaine (cette semaine), ce sera le cas. Pour la compétition, pas la semaine prochaine, mais celle d’après, je serai apte à jouer, je pense". Il pourrait donc postuler à une place dans le groupe pour la réception de Nice vendredi 16 février.

▶️ Retour à l’entraînement pour préparer la réception de Lille 💪#OLLOSC pic.twitter.com/f1moU1dp3T — Olympique Lyonnais (@OL) February 5, 2024

