OL : un seul petit couac face à Angers, Bosz l'excuse immédiatement

Après cinq journées de Ligue 1, l'OL est potentiellement leader de L1. S'il remporte son match en retard à Lorient mercredi, il reviendra à hauteur du PSG et de l'OM, passant même devant les Phocéens grâce à sa différence de buts. Après son carton face à Angers (5-0) hier soir, tous les feux sont au vert. Ou presque. En effet, la prestation de Malo Gusto, passeur décisif sur le deuxième but des siens, a laissé à désirer au niveau défensif, lui qui aurait pu être expulsé alors que son équipe était en pleine balade. L'Equipe a pointé du doigt ce souci, qui n'en est pas forcément un pour son entraîneur, Peter Bosz...

"Toutes proportions gardées, la problématique est la même avec Malo Gusto qu'avec Trent Alexander-Arnold à Liverpool. Hier, le jeune Lyonnais a fait deux passes décisives, ou une et demie, la deuxième ayant été déviée, mais il a été en difficulté défensivement, et dans un match à sens unique, il aurait dû éviter de se retrouver en position d'être exclu pour un deuxième jaune, qu'il aurait mérité (67e), à 4-0. "Quand tu as 19 ans, tu peux ne pas gérer ça comme il faut", atténue Peter Bosz. Il a raison, mais Gusto a progressé tellement vite, depuis un an, qu'il serait dommage qu'il ne parvienne pas à mieux défendre qu'Alexander-Arnold."