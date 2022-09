OL : un souvenir peut faire trembler Aulas avant Lorient

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Souvenez-vous, le match entre le FC Lorient et l'OL devait avoir lieu le dimanche 14 août dernier. Annulé, comme vous le savez, en raison du mauvais état de la pelouse du Moustoir. Rendez-vous donc, mercredi soir, pour cette rencontre qui sera arbitrée par un certain Bastien Dechepy. Jusque-là, pas de souci, sauf que c'est le même homme en noir qui était aux débats il y a un an lors du duel entre les deux formations.

Le score final avait été de 1-1 et l'OL avait évolué à dix après l'expulsion de Emerson en première période. Ce qui avait entraîné, une fois le match terminé, une violente sortie de Jean-Michel Aulas contre les points perdus par son club à cause de l'arbitrage français et la mauvaise utilisation du VAR.