OL : un vieux fantasme sur Turpin et Lyon tombe à l'eau

La blague a longtemps fait rire les supporters de clubs rivaux de l'OL : Clément Turpin était le douzième joueur des Gones, un arbitre qui n'hésitait pas à avantager le club de son département de naissance. Mais ça, c'était avant. Ce samedi, Turpin était aux commandes de Lens-Lyon et ce sont les Sang et Or qui se sont imposés (3-2), avec un pénalty très généreux accordé par l'homme en noir.

Un lien avec le retrait d'Aulas ?

Les supporters marseillais et stéphanois vont donc devoir trouver un autre moyen de se moquer des Gones. Ou alors, ils pourront mettre en avant le fait que les faveurs arbitrales ont commencé à se faire plus rares avec l'introduction de la VAR et qu'elles ont carrément disparu une fois que Jean-Michel Aulas a quitté le club, se fâchant avec John Textor...

L'@OL n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs officiés par Clément Turpin en @Ligue1UberEats (2 nuls, 5 défaites). #RCLOL — Stats Foot (@Statsdufoot) December 2, 2023

