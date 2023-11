OL : Grosso trop seul à la barre, John Textor doit agir et vite !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour sa première sur le banc à Brest, Fabio Grosso avait dû composer avec le seul Patrick Iliou (désormais ex secrétaire général adjoint du club) dans le carré des dirigeants du stade Francis-Le-Blé. Par la suite, Santiago Cucci, le président délégué nommé par John Textor, s’était engagé à faire tous les déplacements de l’OL mais il a été rappelé au Eagle Football après avoir trop pris ses aises aux yeux du boss américain.

Où sont les dirigeants à l’OL ?

Contre le FC Metz, du fait du remue-ménage interne et de l’absence de John Textor, rentré en Amérique après les incidents de l’Olympico, Tony Parker avait occupé l’espace… alors qu’il n’occupe aucune fonction officielle au sein du Conseil d’administration d’OL Groupe. Assis sur le fauteuil présidentiel, l’ancien basketteur était même passé devant Sonny Anderson, pourtant présent au Groupama Stadium ce jour-là mais en disgrâce dans son rôle de conseiller.

Dimanche, au Roazhon Park, on espérait voir du soutien derrière l’équipe. Encore raté ! Seul membre de la direction présent pour Rennes – OL : Matthieu Louis-Jean, le responsable du recrutement. Plus que jamais John Textor va devoir s’activer pour mettre en place son nouvel organigramme alors qu’on attend un nouveau président délégué seulement chargé du volet sportif, un remplaçant à Vincent Ponsot (partant au 1er janvier 2024) au poste de directeur du football (qui devrait être Michael Gerlinger) voir un directeur sportif. Pour l’instant, les sièges sont bien vacants en tribune… et cela fait jaser.

