OL : une grosse annonce vient de tomber concernant une vente du club !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Cette saison pourrait constituer un véritable tournant dans l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. C'est en effet la première au cours de laquelle Jean-Michel Aulas est autant contesté. Parce que les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes, même si une qualification pour la prochaine Champions League est encore possible, mais également parce qu'il a maille à partir avec une partie des supporters depuis l'incident avec le Marseillais Payet à l'automne et enfin parce qu'il n'a pu retenir la légende Juninho au poste de directeur sportif.

Et comme si cela ne suffisait pas, deux actionnaires importants, Pathé (19,36% des parts) et IDG Capital (19,85%) ont annoncé via un communiqué leur intention de céder leurs participations : « Pathé et IDG Capital ont reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais ». Pathé est présent à l'OL depuis 1999 et lui a permis, par son investissement, de prendre une nouvelle envergure, notamment grâce au recrutement de Sonny Anderson. Une page glorieuse va se tourner !

Deux actionnaires principaux de l'OL, Pathé et IDG Capital, ont mandaté la banque d'investissement Raine pour trouver preneurs https://t.co/k4dCpCEPuZ pic.twitter.com/OHFRFSqx00 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 9, 2022