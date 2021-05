OL : une horrible statistique fait mentir Garcia et Aulas

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après la victoire ce dimanche de l'OL face à l'AS Monaco (3-2) où Maxence Caqueret, Mattia De Sciglio et Marcelo ont été expulsés par Clément Turpin, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas et ont mystifié l'arbitrage. "Je sais que M. Turpin a reçu des louanges de la part de Monaco mais ce n'est pas normal. On n'a pas de chance avec l'arbitrage", a notamment confié le président rhodanien au micro de Canal+.

Lyon, le roi des rouges

Mais l'OL n'en est pas à son coup d'essai cette saison avec les cartons rouges. Comme nous le révèle le compte Twitter @Statsdufoot, les Gones ont écopé de 10 éclusions lors d'une saison en Ligue 1 pour la première fois de leur histoire. C'est le total le plus élevé cette saison pour un club dans les 5 grands championnats européens.

