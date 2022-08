OL : une recrue de l'été menace déjà le PSG

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

La question se pose bien entendu au sein de tous les clubs de Ligue 1 : que faire et que mettre en place face au PSG lorsque le calendrier imposera de joueur devant l'effectif de Christophe Galtier ? Pas simple, on le sait, surtout au regard du début de saison et des cartons déjà réalisés par les Parisiens, impressionnants de maîtrise.

Mais de toute évidence, à l'OL, on ne panique pas en vue du rendez-vous du 18 septembre prochain lorsque le PSG va se déplacer au Parc OL. Et si on en doutait, voici ce que pense Nicolas Tagliafico, arrivé cet été et buteur contre Troyes le week-end dernier, interrogé par nos confrères du Progrès.

"Le PSG Inaccessible ? Non. On voit tous leur grande qualité, mais il y a deux ans, ils n’ont pas été champions. Je sais que contre Paris, on sera à 120 % tous, on va tout donner, mais les parties-clés sont celles que l’on joue contre d’autres équipes. Si on est fort sur les matches comme ceux qu’on vient de gagner, on prendra des points. On va avancer pas à pas."