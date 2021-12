OL : une recrue estivale surprise par le niveau de la Ligue 1

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Présent en conférence de presse hier, Emerson a fait part de sa déception à l'idée de voir partir Juninho de son poste de directeur sportif de l'OL dans quelques semaines. Mais le champion d'Europe, débarqué en prêt de Chelsea cet été, s'est également dit très surpris par le niveau de la Ligue 1, qu'il n'attendait pas aussi élevé. Et pour cause puisque les Gones pointent en deuxième partie de tableau…

« J'ai toujours suivi des matches de Ligue 1. Je n'avais pas une connaissance totale de la L1 mais j'avais une bonne impression. Je suis assez surpris, c'est un championnat très disputé avec des équipes très fortes. Je pense que ceux qui parlent [mal] de la Ligue 1, ce sont des gens qui ne la connaissent pas. »

