OL : une star du vestiaire fait la misère à ses coéquipiers en interne

Revenu à l'Olympique Lyonnais, son club formateur, depuis l'été 2022 après un premier passage entre 2007 et 2017, Corentin Tolisso est l'un des plus gros cadres de l'effectif lyonnais.

Tolisso décrié sur et en dehors des terrains !

Mais alors qu'il connaît un début de saison compliqué, surtout sur le plan physique, l'ancien joueur du Bayern Munich serait décrié par une partie du vestiaire lyonnais mais aussi par certains joueurs qui ont quitté le club rhodanien, à en croire nos confrères d'Olympique et Lyonnais. "Le gang des Lyonnais", composé notamment de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Maxence Caqueret, aurait dû mal à intégrer certains nouveaux et aurait "fait la misère" à des joueurs qui ont, depuis, quitté l'OL.

Quelques révélations sur le comportement de Corentin #Tolisso ( voir certains Gones du centre " le gang des Lyonnais" ) à l'intérieur du vestiaire #TKYDG @oetl https://t.co/PNTNQDqQOg pic.twitter.com/51FAtD43pf — M'sila28 (@Msila28_) September 25, 2023

