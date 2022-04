OL : West Ham chambre un Lyonnais sur les réseaux sociaux

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

La vengeance est un plat qui se mange froid. Partout et surtout en Angleterre, depuis hier soir notamment, avec l'attitude du club de West Ham qui n'a pas loupé l'attaquant de l'OL, Moussa Dembélé.

Jeudi dernier, lors du match aller à Londres, l'attaquant avait en effet provoqué l'expulsion du joueur de West Ham, Aaron Creswell, avant, et c'est bien le problème, d'adresser un clin d'oeil à l'un de ses propres partenaires. Un geste qui n'est pas passé inaperçu, comme on peut l'imaginer et le comprendre.

La preuve avec la réponse du club anglais, sur Twitter, après la qualification des Hammers au Groupama Stadium.

Pour résumer L'attaquant de l'OL, Moussa Dembélé, s'était fait remarquer lors du match aller de Ligue Europa face aux Anglais de West Ham. Depuis hier soir, et l'élimination des Gones, le club anglais a décidé de s'occuper de lui sur les réseaux sociaux.

Benjamin Danet

Rédacteur