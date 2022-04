OL - West Ham : Lyon coule et sort de la Ligue Europa, les notes

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Homme du match : Jarrod Bowen

Note du match : 06/20

En lumière

Pollersbeck (3) : remplaçant d’un Anthony Lopes blessé, l’Allemand a vécu une soirée cauchemar, encaissant trois buts (Dawson, Rice, Bowen) sans réaliser un seul arrêt. Sa responsabilité peut être engagée sur l’ouverture du score (39e) où il reste figé sur sa ligne.

Toko Ekambi (4) : en grande forme ces dernières semaines, le Camerounais aurait pu être le héros des Gones mais, comme face au Bayern Munich lors du “final 8” de la Ligue des Champions, sa frappe sur le poteau à 0-0 (5e) a donné le ton d’une sale soirée. On a retrouvé le “KTE” volontaire mais brouillon…

T.Mendes (4) : souvent énorme dans ses prestations en Ligue Europa, notamment lors de la double confrontation face au FC Porto, le Brésilien a commis énormément d’erreurs et d’imprécisions techniques ce soir. Etait-il réellement remis de sa blessure ?

Aouar (3,5) : pour la première fois de sa carrière lyonnaise, le milieu de terrain est sorti sous les sifflets des supporters. Généralement bon dans les grands matchs, l’international tricolore est passé au travers de cette soirée de gala.

Bosz (2) : parce qu’il avait pour mission de conduire Lyon jusqu’à la finale de Séville et qu’il était pour l’instant dans les clous en Europe, le Néerlandais bénéficiait de plus de mansuétude que certains de ses prédécesseurs au poste d’entraîneur de l’OL. La faillite face au bloc de West Ham, c’est aussi la sienne. Comment Lyon peut prendre un but sur un corner tiré au premier poteau sans que personne ne soit sur la ligne pour fermer l’angle ? Comment l’OL, au retour du vestiaire, peut se laisser aspirer à droite et laisser un tel boulevard à Bowen pour le 3-0 ? La domination stérile, sans inventivité, en se faisant peur à chaque sortie de balle au sol, ça va un temps… L’heure est venue de tourner la page.

Les notes des Lyonnais

OL : Pollersbeck (3) - Gusto (5), Denayer (4,5, puis Reine-Adélaïde (89e)), Lukeba (4), Emerson (4) - Ndombélé (3, puis Paqueta (3 ,46e)), Mendes (4) - Faivre (4,5, puis Tetê (3, 46e)), Aouar (3,5, puis Barcola (71e)), Toko Ekambi (4) - Dembélé (4).

OL 0-3 West Ham Pour son 400e match européen en quart de finale retour de Ligue Europa, l’OL espérait s’offrir une 5e demi-finale européenne en écartant West Ham dans un Groupama Stadium chauffé à blanc. C’est complètement raté (0-3) !

Alexandre Corboz

Rédacteur