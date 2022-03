OM, LOSC, ASSE : Rudi Garcia arrondit les angles avec l’OL et se prépare à un retour en L1

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz doit-il insister avec Thiago Mendes en défense ?

Rudi Garcia commence à s’ennuyer ferùe. Malgré son rôle de consultant, l’ancien entraîneur de l’OM n’est néanmoins pas amer après la fin de son aventure sur le banc de l’OL à l’intersaison, assurant au Figaro « qu’il serait bien resté à Lyon » et qu’il n'a « aucun regret » concernant son passage entre Rhône et Saône.

« J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United », a-t-il poursuivi chez nos confrères. Désormais, le technicien de 58 ans est tourné vers l'avenir proche et n’écarte aucune option pour son futur personnel.

« J’ai une préférence pour l'Angleterre ou l'Espagne, mais je ne dis pas non à l'Allemagne, la France ou l'Italie, a-t-il détaillé. Attention, je ne veux pas entraîner que les grosses écuries, mais si j'en prends une qui n'est pas programmée pour l'Europe, je préfère que ce soit à l'intersaison et non en cours de compétition, ce qui m'a été proposé. (…) Mais aujourd'hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d'arrêt, ça me démange. Je prends des cours d'anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. »

Rudi Garcia veut à nouveau entraîner la saison prochaine https://t.co/5RU5dM0oyW — Foot Mercato (@footmercato) March 16, 2022

Pour résumer Libre depuis son départ de l’Olympique Lyonnais à l’intersaison, Rudi Garcia ne serait pas fermé à un retour sur un banc de Ligue 1, lui qui a déjà officié à l’ASSE, l’OM, Lille et l’OL. Le technicien de 58 ans s'ennuie ferme.

Bastien Aubert

Rédacteur