OM - OL (1-1) : le coup de gueule de Juninho contre l'arbitrage

Ça devrait faire couler beaucoup d'encre. On parle ici du pénalty accordé aux joueurs de l'OM, après une main de Paqueta.Alors que le ballon touche tout d(abord le ventre de ce dernier, puis va à la main. Juninho, le directeur sportif, de l'OL trouve que les erreurs d'arbirage s'accumulent sur le club lyonnais. Propos tenus sur l'antenne de Canal Plus.

"Contre Nîmes, il y a déjà un pénalty contre nous et on fait nul, face à Metz on nous a refusé un but, comme contre Marseille à l'aller, ça arrive tout le temps. Je n'aimais pas parler d'arbitrage quand j'étais joueur, mais là, c'est trop. Le premier carton jaune donné à Paqueta, il n'existe pas. Comme le pénalty pour l'OM. Le ballon touche le ventre de Paqueta d'abord. L'arbitrage, ça fait plusieurs fois que c'est contre nous. C'est l'arbitre qui décide de la rencontre. Il a beaucoup souri ce soir, je pense qu'il s'est amusé un peu. On aime gagner, le championnat est serré, on doit tous être à égalité. Il y a encore quelque chose qui se passe contre nous, ça commence à faire beaucoup."