OM - OL : le boycott a vraiment été envisagé à Lyon !

Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

"Quand on regarde le classement, on ne peut pas se permettre de perdre sur tapis vert.” Une source proche de l'OL a expliqué la situation à RMC, à 24h de l'Olympico. Si l’idée de boycotter le match a bel et bien existé, les conséquences au classement auraient pu être désastreuses pour les Gones, déjà bons derniers de l'élite.

Un boycott n’aurait rien arrangé

En analysant la situation, l’Olympique Lyonnais s’est débarrassé de l’idée de boycotter le match, voyant les conséquences que cela aurait engendré pour la LFP, les diffuseurs TV et l’Olympique de Marseille. RMC Sport explique que Lyon n’a jamais voulu pénaliser les instances.

Raison pour laquelle le match se tiendra bien ce mercredi 6 décembre à 21h alors que les Gones auraient aussi pu faire le choix de se tourner vers les tribunaux civils après que la Ligue et la Commission d'appel de la FFF se soient déclarés incompétentes.

