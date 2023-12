OM – OL : le groupe de Sage est tombé, un cadre manque à l’appel !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Après l’embellie constatée à Lens pour sa première, Pierre Sage sait qu’il doit désormais faire tourner le compteur points à l’OL s’il veut rester sur le banc. Face à l’OM ce mercredi, le directeur du centre de formation devra cependant faire sans Nicolas Tagliafico, touché à la cheville.

Tagliafico blessé, Alvero écarté

Le Champion du Monde rejoint Johann Lepenant, Corentin Tolisso et Rémy Riou à l’infirmerie. En conséquence, Ainsley Maitland-Niles et Jeffinho font leur retour dans le groupe. Un groupe dans lequel ne figure toujours pas Sinaly Diomandé. Auteur d’un mauvais match contre les Sang et Or, Skelly Alvero passe de « titulaire » à « écarté ».

🦁 Notre 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué pour le déplacement à Marseille, ce mercredi à 21h ! 🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/dEc09khaP2 — Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2023

Podcast Men's Up Life