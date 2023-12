OM - OL : Sage trouve des excuses au naufrage des Gones, son avenir déjà scellé ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Défait largement contre l’OM (0-3), Pierre Sage a été lucide sur la prestation des joueurs de l’OL. « On n’a pas été à la hauteur de l’intensité de l’adversaire, a-t-il regretté en conférence de presse. On a rencontré des problèmes tactiques qu’on a eu du mal à résoudre avant la pause. On n’a pas maîtrisé le jeu, on n’a pas eu le ballon, on a subi le match, donc on a eu logiquement des problèmes. On a tellement reculé pour défendre qu’on s’est exposés. Et quand on récupérait le ballon, on était trop bas et on le reperdait. Cette défaite peut entraîner du doute, mais on ne s’est entraînés que deux fois. Pour une équipe qui a besoin de stabiliser son jeu, ce n’est pas évident. »

Sage encore sur le banc contre Toulouse ?

La lourde défaite face à l’OM peut-elle changer la donne au sujet de l’avenir de Sage ? Selon L’Équipe, le directeur du centre de formation de l’OL sera probablement encore à la tête du groupe contre le Toulouse FC, dimanche après-midi (17h05). En attendant mieux ?

