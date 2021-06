OM, OL : Sampaoli torpille déjà l’arrivée de Bosz à Lyon

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dimanche, Peter Bosz a été nommé nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais en remplacement de Rudi Garcia. Si son arrivée fait le bonheur des supporters des Gones, elle ne fait pas celui de Vikash Dhorasso, passé à l'OL en tant que joueur de 1998 à 2004.

"Quand Sampaoli a parlé du jeu pour gagner, j’y croyais un peu plus. Donc là, Bosz on verra, mais son CV ne fait pas rêver, mais on va y croire pour l’OL", a confié l'ancien milieu offensif français sur le plateau de la chaîne L’Equipe.