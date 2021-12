Paris FC - OL : des hooligans du PSG et de Reims mélangés aux Lyonnais à Charléty ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

On commence à y voir plus clair sur les événements d'hier soir à Charléty. Comme Jean-Michel Aulas l'a déclaré juste après que la partie a été arrêtée, des hooligans du PSG étaient effectivement dans l'enceinte de l'est parisien. Mais il y en avait des deux côtés ! En effet, les "Pandas", marqués politiquement à gauche, étaient dans la tribune d'honneur. Leur pendant d'extrême droite, les Zouaves, étaient en revanche dans le parcage lyonnais, avec leurs homologues rhodaniens, la Mezza.

C'est le journaliste de Street Press Mathieu Molard qui l'a expliqué via un long thread sur Twitter. Il écrit : "La chaîne Telegram sur laquelle sont revendiquées ces violences (Ouest Casual), nous indique qu'il s'agit de la même mouvance que les agresseurs des militants de SOS racisme au meeting de Zemmour". Molard pense même avoir reconnu un membre des MesOs de Reims ! Ces charmants individus avaient donc oublié hier soir leur rivalité sportive pour casser du "gauchiste"… et tout ce qui traînait dans les environs. Moche…

[⚽ EXTRÊME DROITE] - Sur Telegram, l'extrême droite revendique les violences d'hier en tribune du match de coupe de France, Paris FC- Olympique Lyonnais. ⬇️ pic.twitter.com/ja1epnB5Ti — Mathieu Molard (@MatMolard) December 18, 2021