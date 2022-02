Paris FC - OL : la sanction pour le PFC a été réduite

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Le 17 décembre dernier, le 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a été interrompu en raison d'incidents survenus entre les supporters des deux équipes dans les tribunes.

À cause de ses incidents, les deux clubs ont été exclus de l'édition 2021-2022 de la Coupe de France et le PFC a été sanctionné de cinq matchs de suspension ferme de son stade Charléty. Mais selon les informations du Parisien, la commission supérieure d'appel de la FFF a réduit cette suspension à deux matchs de suspension ferme plus 3 matchs à huis-clos.

info @ParisFC @leparisiensport commission d’appel de la #FFF . Suspension 5 matchs @stadecharlety ramenée à 2 matchs fermes + 3 à huis-clos à Charlety. Le Paris FC jouera donc @ACAjaccio au Mans lundi mais pourra accueillir @QRM , @FCSM_officiel et @ChamoisNiortais sans public pic.twitter.com/LylJIDJRDl — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) February 3, 2022