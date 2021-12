Paris FC - OL : Riolo cartonne à nouveau Aulas, le club serait en grand danger

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

On le sait, Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ne sont pas les meilleurs amis du monde. Le journaliste de RMC s'est régulièrement attaqué au président de l'OL, que ce soit pour sa volonté de ne pas recruter d'entraîneur à forte personnalité, pour ses critiques récurrentes sur le dopage financier du Qatar à Paris ou pour sa propension à faire passer les intérêts de son club avant. Mais depuis un mois, on a franchi un cap. Le soir d'OL-OM, les deux hommes se sont méchamment opposés quand Riolo a soutenu que JMA avait mis la pression à l'arbitre du match pour qu'il fasse reprendre le jeu malgré l'agression de Payet. Une version démentie avec virulence par Aulas, même si la suite a prouvé qu'il mentait…

Hier soir, dans L'After, le journaliste est revenu sur les nouveaux débordements des supporters lyonnais, vendredi dernier sur la pelouse du Paris FC. Et il a lancé un signal d'alarme aux supporters lyonnais : "Oui l'OL est un club à la dérive, c'est un club qui va mal, il faut que les supporters le sachent, un club que Jean-Michel Aulas ne maîtrise plus". En temps normal, le président lyonnais aurait déjà répondu via Twitter. Mais il se fait tout petit sur les réseaux sociaux depuis l'Olympico. On peut cependant parier qu'il finira par réagir à cette déclaration de son ennemi…

En attendant, L'Equipe annonce que l'OL a déjà commencé à faire le ménage parmi ses supporters. Des interdictions commerciales sont parties à destination des fauteurs de trouble identifiés à Charléty, d'autres ont été dénoncés à la police. Une action à saluer et qui pourrait éviter au club de trop lourdes sanctions de la part de la Fédération lundi prochain…

