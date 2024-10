OL : quelles suites avec les supporters ?

Notre question de la semaine tourne des tensions actuellement en tribune du côté de l’OL et de la résolution des problèmes. Le dialogue est-il possible ou se dirige-t-on vers un Plan Leproux « à la rhodanienne » avec des dissolutions de groupes ? Où en est la réflexion du club ? Les tensions sont-elles aplanies avec la Six Neuf Pirates ?

Toujours pas de table ronde

Notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz revient sur les incidents autour d’OL – Besiktas, déplorant le manque de fermeté du club dans la nécessité de réunir tous les groupes lyonnais afin de lancer un appel au calme général.

Qui est Alexandre Corboz, notre spécialiste de l’OL ? Rédacteur en chef du site butfootballclub.fr depuis juin 2024, Alexandre Corboz suit l’Olympique Lyonnais au quotidien depuis 2008. Arrivé le même jour que Claude Puel (la chance n’est-ce pas…) dans cette belle ville de Lyon, l’Annécien de naissance a vu grandir les cadres de l’OL actuel comme Alexandre Lacazette ou Anthony Lopes, qu’il suivait déjà lorsque ces derniers débutaient à 17-18 ans en CFA (4ème division). Depuis l’été 2008, Alexandre Corboz n’a raté quasiment aucun match des Gones à domicile, que ce soit au Groupama Stadium et plus tôt à Gerland. Il a aussi été de tous les derby ASSE – OL ou OL – ASSE, que ce soit à Lyon ou en proche banlieue hostile.