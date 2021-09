PSG : 3 surprises dans le onze de Pochettino contre l’OL, Mbappé hors-jeu ?

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

La 6e journée de L1 a déjà offert son lot d’émotions depuis le début du week-end, du derby remporté par le RC Strasbourg contre le FC Metz vendredi (3-0) aux incidents survenus entre le RC Lens et le LOSC (1-0) en passant par la chute de l’ASSE à domicile contre les Girondins de Bordeaux (1-2). Le choc entre le PSG et l’OL au Parc des Princes (20h45) devrait aussi valoir son pesant d’or puisque Mauricio Pochettino pourrait réserver deux surprises dans son onze de départ.

La première pourrait venir d’une défense à 5 éléments. « Ponctuellement, on n'a pas été solide contre Bruges. Ça ne date pas d’hier et ça risque d’arriver encore. On sait aussi qu’il y a des possibilités de changer de système. La défense à 5 fait partie des leviers dont dispose un coach », a révélé le technicien argentin hier en conférence de presse. D’après L’Équipe, une autre surprise pourrait être la mise à l’écart temporaire du trop neutre Georginio Wijnaldum, qui pourrait être suppléé par le profil plus coureur d’Idrissa Gueye au milieu de terrain.

Longtemps incertain en raison d’un hématome à un orteil, Kylian Mbappé allait mieux ces dernières heures et a pu participer à la dernière séance matinale. Toujours selon le quotidien sportif, il sera dans le groupe mais Angel Di Maria, suspendu en C1, sera disponible et pourrait être aligné d’entrée. Il s'agirait alors de la dernière surprise réservée par le coach argentin du PSG.

