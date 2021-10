PSG, ASSE : Messi n’a pas arrangé les affaires des Verts face à l’OL

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

L’ASSE n’avait sans doute pas besoin de cela. Annoncé titulaire pour le 123e derby de l’histoire à Geoffroy-Guichard (20h45), Bruno Guimaraes a été requinqué par un certain Lionel Messi lors du dernier choc entre le PSG et l’OL (2-1).

À quelques secondes du coup d'envoi au Parc des Princes et alors que les 22 joueurs étaient positionnés sur le terrain dans l'attente du coup de sifflet de Clément Turpin, le milieu brésilien des Gones avait couru vers la star argentine du PSG Messi à la ligne médiane et les deux joueurs s’étaient pris dans les bras.

« On avait bien parlé lors du match Brésil - Argentine, a expliqué Guimaraes à L’Équipe. Juste avant le coup d'envoi à Paris, Messi m'a reconnu sur le terrain et il m'a souri. Je lui ai souri aussi, c'est une idole pour moi. Et spontanément je suis allé le voir pour le prendre dans mes bras. Il m'a donné beaucoup de confiance avec ce geste. C'était un super moment. » Ce surplus de confiance aidant, Guimaraes a ensuite livré un grand match et surfe sur cette vague impulsée par Messi. L’ASSE est prévenue.

