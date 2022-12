PSG : le plus bel hommage rendu à Messi après son son sacre vient de l’OL

Sacré champion du monde, Lionel Messi a reçu de drôles de louanges de la bouche de Daniel Riolo. « Prends ta retraite Leo, je ne veux plus te voir rater une passe, c'est trop beau tout ce que tu as fait, a-t-il ajouté. Arrête Lionel, c'est tellement énorme, tellement fou, qu'il faut partir sur ça », a expliqué le polémiste hier soir sur RMC Sport.

Si l’hommage de Riolo vaut son pesant d’or, que dire de celui de Jérôme Boateng ? Ridiculisé par Messi en mai 2015 en demi-finale de Ligue des champions avec le Bayern Munich, l’actuel défenseur de l’OL a mis son ego de côté pour congratuler l’attaquant du PSG.

« Félicitations Lionel Messi et l'Argentine. Enfin, tu as obtenu le trophée que tu mérites vraiment. Très content pour mon coéquipier Nicolas Tagliafico également. Chouette mes amis français, vous avez fait un superbe tournoi », a écrit le stoppeur allemand sur Twitter. Classe.

Congratulations Lionel Messi and Argentina. Finally you got the trophy you truly deserve. 🏆 Very happy for my teammate @nico_taglia as well. 💪🏽



Chin up my French fellows, you played a superb tournament 👏🏽🇫🇷