PSG : Neymar, direction Lyon ?

Le verdict sur la 30e blessure de Neymar est tombé : rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche pour l'ancien joueur du PSG. Le Brésilien va se faire opérer et en aura pour six mois d’absence minimum. Les J.O et la Copa América 2024 sont compromis.

Le Professeur Bertrand Sonnery-Cottet devrait l'opérer

Ce vendredi, Goal Arabia donne des nouvelles du joueur et révèle qu'il souhaite se faire opérer par le Professeur Bertrand Sonnery-Cottet, qui est basé à Lyon. C'est le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar, qui l'aurait conseillé à la star. Neymar pourrait toutefois se faire opérer à Riyad, où le médecin français a déjà exercé. A suivre...

