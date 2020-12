PSG–OL : Léo Dubois ne le cache pas, Lyon va viser la tête à Paris !

Léo Dubois, le défenseur de l'OL, ne cache pas que les Gones veulent faire un gros coup dimanche au Parc des Princes, face au PSG. « C'est un match de haut niveau, a-t-il confié en conférence de presse. Le championnat est encore très long après. Nous, on enchaîne les victoires, c'est important. On veut renverser la tendance et faire un bon match à Paris. On doit croire en nous et jouer notre football. On peut très bien figurer dans cette rencontre. On est solide défensivement en ce moment. Il faudra garder cela dimanche. »

Et gagner, à l'écouter, Dubois y croit... « C'est à nous d'essayer de gagner là-bas. On joue plutôt bien, on doit continuer là-dessus en s'appuyant sur nos qualités. Dans notre jeu, on progresse. On travaille pour tous les jours. On a eu un début de saison compliqué. On arrive avec de la confiance. On a bien préparé notre rencontre. On doit rester sur nos objectifs qui sont de retrouver la Ligue des champions. Le groupe a grandi psychologiquement. La demi-finale de C1 nous a fait du bien. L'amour de la victoire transpire dans le groupe. En gagnant dimanche, on passerait devant. Cela serait très bien. On doit être cohérent et consistant. On devra être performants, en étant agressifs dans le bon sens du terme. »