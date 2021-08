PSG, OL : les Gones montrent déjà les muscles face à Lionel Messi

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

L'arrivée de Lionel Messi au PSG a agité le microcosme de la Ligue 1. Que ce soit du côté des joueurs et des clubs, tout le monde espère que l'arrivée du sextuple Ballon d'Or aura un impact sur le quotidien. Du côté de l'OL, Jean-Michel Aulas s'est déjà lancé dans une diatribe pour obtenir une renégociation des droits TV internationaux.

Messi n'a jamais gagné à Lyon

A Lyon justement, la venue du « roi Léo » ne fait pas peur. Le Progrès rappelle notamment l'historique des Gones face à Messi. Si Lyon n'a jamais battu le Barça de Messi en trois double confrontations, l'Argentin a toujours souffert dans la Capitale des Gaules. L'OL a déjà pris date des deux chocs face au PSG, le 19 septembre 2021 et le 9 janvier 2022... Avec pour objectif de garder son invincibilité à la maison.

Car si Messi a déjà marqué cinq fois en six matches face à l'OL en 2007, 2009 et 2019, il n'est jamais parvenu à s'imposer sur le terrain de Lyon. Que ce soit à Gerland (2-2 et 1-1) ou dans le stade de Décines (0-0).