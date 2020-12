PSG - OL : Memphis Depay pourrait rater le choc à Paris !

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au RC Strasbourg

Ce serait un gros coup dur pour l'OL : selon Rudi Garcia, Memphis Depay est incertain pour le déplacement des Gones au Parc, face au PSG, dimanche soir. « On a une petite alerte musculaire avec Memphis. On espère que ça ira », a confié le coach de l'OL.

Un Rudi Garcia, qui, à l'image de Léo Dubois, n'a pas caché les grandes ambitions lyonnaises à l'aube de ce choc au sommet de la L1. « On a fait ce qu'il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut. »

🎙 Place au coach @RudiGarcia avant #PSGOL : "On a une petite alerte musculaire avec @Memphis. On espère que ça ira. On a fait ce qu'il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut." pic.twitter.com/zl8Jp6bZ4s