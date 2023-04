PSG - OL : Tagliafico révèle ce qu'ils se sont dits avec Messi pendant le match

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Lors de la victoire ce dimanche de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-1), en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico et Lionel Messi ont échangé la main devant leur bouche durant la rencontre.

Podcast Men's Up Life

"On a parlé du retour en club"

Après le match, le latéral gauche lyonnais a révélé son échange secret avec la star parisienne, avec qui il a remporté la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier. "On a parlé du retour en club, qui n'a pas été facile. À un moment, on s'est dit que ce n'était pas facile de dormir avec le décalage horaire, je dors 5 ou 6 heures et il lui arrive la même chose. Mais ce sont des choses normales quand tu joues avec l'équipe nationale et que tu as des matchs si souvent", a expliqué l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam au micro d'ESPN.

▶ Retour sur notre victoire lors de #PSGOL 👊🔴🔵



🏟 C'était hier soir, au Parc des Princes ✨⤵ pic.twitter.com/II2l0DYGKs — Olympique Lyonnais (@OL) April 3, 2023

Pour résumer Lors de PSG - OL (0-1), Nicolas Tagliafico et Lionel Messi ont échangé la main devant leur bouche durant la rencontre. Après le match, le latéral gauche lyonnais a révélé son échange secret avec la star parisienne.

Fabien Chorlet

Rédacteur