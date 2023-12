OL : le nouveau coach des Gones aiguillé par le RC Lens ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Les supporters de l’OL ont déjà adopté Pierre Sage. Pour preuve, les réseaux sociaux l’ont déjà surnommé « Stone Wise », et ils aimeraient même le voir rester sur le banc des Gones sur le moyen terme. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le directeur du centre de formation avait déjà sa place garantie sur le banc de l’OL à Marseille mercredi (21h), mais il se pourrait bien que l’aventure se prolonge encore jusqu’à la fin de la semaine et la réception de Toulouse, dimanche (17h05). L’ex-adjoint d’Habib Beye au Red Star aurait séduit son environnement grâce à son impact immédiat sur le groupe et le jeu, mais aussi à la faveur d'un discours constructif lors de ses interventions médiatiques.

Le nouveau Haise sur le banc de l'OL ?

La patience de l'OL avec Sage est aussi peut être liée à un temps juridique concernant la séparation avec Fabio Grosso. « Les dirigeants, eux, continuent d'anticiper la fin de l'intérim et à chercher un entraîneur mais le mot d’ordre est de ne surtout pas se précipiter, afin de ne pas passer à côté d’un potentiel très bon coach issu de l’intérieur, à l’image de ce qu’avait réussi Lens avec Franck Haise en février 2020, explique le quotidien sportif. Les dossiers de Bruno Genesio et de Jorge Sampaoli, parmi d'autres, sont donc pour l’instant en stand-by, en attendant de voir comment prend la greffe Sage. »

