RC Lens - OL (1-1) : plusieurs joueurs menacés de mort après le match !

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Paris SG

Il n’y a pas eu de vainqueur samedi à Bollaert entre le RC Lens et l’OL. Les deux équipes se sont téléscopées alors que les Sang et Or avaient mené pendant une grande partie de la rencontre. Lucas Paqueta a répondu à Jonathan Clauss en fin de match (1-1) mais n’a pas permis aux Gones de se maintenir sur le podium de L1.

C’est peut-être ce détail qui a provoqué la colère de certains sur les réseaux sociaux. Comme le fait savoir le journaliste David Barbet, plusieurs joueurs de l’OL ont été menacés de mort après le match à Lens !

« Les menaces de mort n'ont pas leur place dans le débat »

« Des joueurs reçoivent des menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis hier ! Quelle honte de la part de ceux qui font cela, a-t-il tweeté dimanche sans révéler l’identité des intéressés. Le respect et l'unité, c'est comme cela qu'on va y arriver. Les menaces de mort n'ont pas leur place dans le débat. À nous de dénoncer et combattre cela. »