RC Lens - OL (1-1) : Rudi Garcia a ciblé les coupables lyonnais

Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au RC Lens

L’OL a été éjecté du podium hier à Lens. Malgré un point pris dans le money time grâce à Lucas Paqueta (1-1), les Gones ont vu l’AS Monaco les doubler pour se positionner derrière le LOSC et le PSG pour un petit point.

Il faut dire que l’OL n’a pas sorti le match de l’année à Bollaert, où les Sang et Or auraient même mérité mieux. Rudi Garcia a pointé les coupables dans les rangs lyonnais, et ils semblent se situer dans le domaine offensif.

« Ça va revenir, ce qui compte c’est d’avoir les occasions »

« On voulait gagner et on n’a pas su le faire car on a manqué d’efficacité dans les zones de vérité, a pesté Garcia en conférence de presse. On a eu beaucoup de face-à-face, on a manqué d’habileté et d’un caractère suffisamment tueur. Je pense que ça se résume à ça. Ça va revenir, ce qui compte c’est d’avoir les occasions. »