RC Lens - OL : Bosz et Paqueta ont scellé un accord pour la fin de saison

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : que penser du Mercato d'hiver de l'OL ?

Les temps ont été difficiles pour Lucas Paqueta. Un temps critiqué à l'OL en raison de son faible rendement. Le Brésilien, qui figure assurément dans le petit cercle des meilleurs joueurs du championnat, a éprouvé des difficultés au retour des fêtes de Noël. A tel point que son positionnement, en pointe et dans un poste de faux numéro 9, a vite interpellé les observateurs, ces derniers estimant que Paqueta ne pouvait jouer plus longtemps à ce poste.

Selon nos confrères du Progrès, le Brésilien et son entraîneur, Peter Bosz, ont récemment discuté à ce sujet. Et il aurait été convenu que Paqueta resterait désormais au milieu de terrain, ne dépannant plus devant.

Moussa Dembélé suspendu ce week-end, Bosz devrait donc relancer Tino Kadewere ou Karl Toko-Ekambi en pointe.