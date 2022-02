RC Lens - OL : le problème n°1 des Gones est déjà identifié

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le RC Lens et l’OL se suivent au classement. Respectivement 8eme et 7eme de Ligue 1, un seul point sépare les deux équipes. Avant la rencontre, le problème numéro 1 des Gones est désormais connu de leur futur adversaire.

Pour Canal+, Maxence Caqueret évoque ce qui fait défaut à l’OL : « Ce qui ne va pas pour le moment ? C’est notre pressing. Pour moi, c’est quelque chose qui est mal fait pour le moment. On pourrait beaucoup mieux le gérer. On est une équipe qui presse, mais on n’est pas coordonnés. On n’est pas assez ensemble pour faire ce pressing, c’est l’un de nos gros défauts pour le moment ».

