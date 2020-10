RC Strasbourg – OL (2-3) : les 3 satisfactions rhodaniennes à la Meinau

L'attaque s'est réveillée

Si l'efficacité offensive de l'OL faisait débat en période de Mercato, ce fut beaucoup mieux à la Meinau ce dimanche. En effet, non seulement Tino Kadewere (aligné à droite) a inscrit son premier but avec Lyon mais on a aussi retrouvé un Karl Toko Ekambi en mode renard (doublé) et un Memphis Depay concerné (impliqué et passeur sur les trois buts). Avec un bon Houssem Aouar à la baguette, cela a donné un Lyon bien meilleur que lors des cinq matches précédents. Seul bémol : Moussa Dembélé, rentré en cours de jeu, n'a toujours pas débloqué son compteur. Stefan Mitrovic lui a enlevé la balle du 4-2.

Mendes – Paqueta, un duo qui marche

Maxence Caqueret toujours positif au Covid, Bruno Guimarães suspendu, on attendait de voir comment la doublette Thiago Mendes – Lucas Paqueta allait s'en sortir. Trop timide depuis un an et son arrivée à Lyon, l'ancien Lillois a enfin retrouvé de l'allant offensif. On l'a vu sur le troisième but rhodanien avec (enfin) une passe vers l'avant de sa part. Quant à l'ancien Milanais, qui s'est beaucoup projeté et s'est rendu très disponible, il a réalisé des premiers pas très convaincants. Avec son volume, sa justesse et sa science du jeu en profondeur, Paqueta a beaucoup à amener à ce Lyon.

Lopes a été immense

Incertain jusqu'à la veille du match à cause du Covid-19, le portier portugais a pu tenir sa place... Et l'OL lui doit vraiment les trois points. S'il a finalement été trompé après une première parade par Habib Diallo puis Jean-Eudes Aholou, Lopes a multiplié les arrêts et les sorties rassurantes. A 3-2, sa parade devant Simakan s'est avéré capitale (82e). Sans doute le match où il a été le plus sollicité cette saison...