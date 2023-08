RC Strasbourg - OL : les compos sont là !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Privé d'Anthony Lopes et Dejan Lovren, Laurent Blanc peut finalement compter sur son capitaine et buteur numéro un, Alexandre Lacazette. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur des Gones, qui passe un premier gros test ce soir, face à un Strasbourg racheté par les propriétaires de Chelsea et qui s'est considérablement renforcé, attirant Patrick Vieira sur son banc.

Strasbourg : Sels (c) - Doukouré, Nyamsi, Sylla - Guilbert, Prcic, Bellegarde, Deminguet, Delaine - Mothiba, Emegha.

Lyon : Riou - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Cherki, Lacazette (c), Barcola.

