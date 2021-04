Résultat Coupe de France : OL 0-0 AS Monaco (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C'est très serré entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco à la pause. Le duel entre le 3e et le 4e de Ligue 1 tient toutes ses promesses mais, pour le moment, aucune équipe n'a trouvé le chemin des filets. Les deux équipes savent qu'elles ne sont plus très loin du Stade de France et d'un potentiel trophée alors elles hésitent à se livrer totalement.

Les Gones ont cependant joué de malchance puisqu'ils ont frappé les montants à trois reprises en quatre minutes (Cornet à la 31e, Marcelo à la 33e, Caqueret à la 35e) ! Les Monégasques, eux, n'ont tiré qu'une fois au but mais n'ont pas cadré… A signaler qu'à la 23e minute, Rudi Garcia a été expulsé par Stéphanie Frappart pour des remarques répétées dans sa zone technique.