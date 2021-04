Résultat Coupe de France : OL 0-2 AS Monaco (terminé)

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à Nantes

Garcia expulsé à la 23e minute, trois poteaux entre la 31e et la 35e, un but refusé pour un léger hors-jeu à la 51e, un pénalty concédé dans la foulée assorti d'une expulsion (Diomandé)… L'Olympique Lyonnais a été frappé d'une malchance incroyable ce soir face à l'AS Monaco en quarts de finale de la Coupe de France.

Les joueurs de la Principauté, qui n'ont tiré qu'une fois au but en première période, ont marqué par Ben Yedder sur pénalty (53e), donc, et ont doublé la mise par Volland dix minutes plus tard. Ils rejoignent Rumilly, Montpellier et le PSG en demi-finales. Pour l'OL, la fin de saison risque d'être compliquée…