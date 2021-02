Résultat Ligue 1 : l'OL répond à Montpellier juste avant la pause (1-1)

Zapping But! Football Club OL : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Gones

Après la victoire difficile du PSG face à Nice (2-1), l'OL est obligé de répliquer ce samedi soir contre Montpellier. Mais les Gones sont mal partis pour le moment. Après avoir fait le dos rond en début de match, Montpellier a en effet inquiété les Gones d'abord avec un poteau de Mollet (16e).

Téji Savanier, quelques minutes plus tard, s'est montré bien plus précis pour tromper Lopes de la tête après un centre de Delort (0-1, 20e). Malgré une révolte signée Toko-Ekambi, les Gones ont eu chaud notamment sur des occasions de Mavidi et Laborde. Au final, une égalisation dans les derniers instants de Lucas Paqueta permet aux Gones de respirer (1-1, 45+2e).