Résultat Ligue 1 : l'OL s'impose par miracle face à Bordeaux (2-1)

Face à un Bordeaux en forme, bien organisé et venu jouer crânement sa chance, l'OL n'a clairement pas renouvelé son excellente prestation du derby. Pourtant tout avait bien commencé pour les hommes de Rudi Garcia qui avait viré à la pause avec un avantage d'un but. Une réalisation de renard de Karl Toko-Ekambi (32e).

Léo Dubois, buteur de l'improbable

Mais l'OL était trop endormi dans le jeu ce vendredi soir, et un peu désorganisé défensivement avec la sortie sur blessure de Jason Denayer (22e). En début du second acte, Bordeaux a poussé … Et est logiquement revenu au score sur une sublime action impulsée par Hatem Ben Arfa, relayée par Yassine Adli et Rémi Oudin et finalement conclue par Samuel Kalu (55e).

A 1-1, le match s'est débridé. Islam Slimani (77e), Lucas Paqueta sur coup-franc (84e), rentrés en jeu, et Rémi Oudin (78e) ont eu tour à tour l'occasion de donner la victoire à leur équipe. Dans le temps additionnel, alors qu'on se dirigeait vers un match nul qui aurait été logique, Léo Dubois a inscrit un but d'anthologie d'une demi-volée dans la lunette de Benoît Costil (92e).