Résultat Ligue 1 : les Girondins et l'OL se séparent sur un triste nul (0-0)

Il aura fallu attendre bien longtemps pour s'enflammer dans ce grand classique de Ligue 1 entre les joueurs des Girondins et de l'OL. Aucune occasion, ni même début d'occasion, n'a permis de vibrer dans une première période bien terne.

Après la pause, en revanche, les débats se sont (légèrement) agités. Bordeaux a donné plus de répondant aux Lyonnais et Basic a même espéré obtenir un penalty à un quart d'heure de la fin. Mais la VAR ne lui a pas donné raison (77e). Quelques minutes plus tard, Houssem Aouar qui a démarré sur le banc n'a pas mis longtemps à briller avec un double contact magistral pour éliminer Koscielny avant de trouver le poteau (81e).

Au final le seul éclair d'une rencontre qui échoué sur un score nul et vierge assez logique...