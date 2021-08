Résultat Ligue 1 : OL 0-1 Brest (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Orphelin de Memphis Depay (parti au FC Barcelone) et avec un Lucas Paqueta encore trop juste et sur le banc, l’OL peine à trouver la faille ce samedi contre les Bretons de Michel Der Zakarian. Peu d’occasions à se mettre sous la dent pour les locaux si ce n’est une frappe de Moussa Dembélé au dessus (30e). Une situation qui a profité à Brest avec un contre d'Irvin Cardona, ponctué d'une frappe limpide sur laquelle Anthony Lopes est trop court (0-1, 43e). Il faudra faire mieux en deuxième période.

L’OL pioche contre Brest

Malgré le retour du public, on s’ennuie ferme au Groupama Stadium. A la pause, l’OL a souffert pour créer des décalages face à Brest et s'es fait surprendre (0-1). Avec les moyens du bord et une équipe trop amoindrie, Peter Bosz a vraiment du mal à mettre en place un jeu offensif et emballant. Irvin Cardona en a profité (43e).