Résultat Ligue 1 : OL 2 - 0 Angers SCO (mi-temps)

Avec les victoires du LOSC, PSG et de l'AS Monaco, l'OL avait une grande pression en clôture de cette 32e journée de Ligue 1. Dans la course au podium, et au titre, les Gones parviennent à répondre, à la pause, face à l'Angers SCO.

Memphis Depay (21e) et Paqueta (41e) ont permis aux Rhodaniens de compter deux buts d'avance face au club d'Anjou (2-0). Grâce à ce résultat, les hommes de Rudi Garcia reviennent à un point de l'ASM (3e), à deux du PSG (2e) et à cinq du LOSC (1er).