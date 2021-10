Résultat Ligue 1 : OL 2-0 RC Lens (mi-temps)

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

C'est la pause au Groupama Stadium et le dauphine du PSG vit des moments compliqués. En effet, le RC Lens se retrouve mené de deux buts, Karl Toko-Ekambi ayant ouvert le score sur pénalty à la 25e, Houssem Aouar ayant doublé la mise à trois minutes de la mi-temps. A la demi-heure, c'est-à-dire alors que le score était de 1-0, les Sang et Or ont cru avoir égalisé mais Jonathan Clauss, qui avait trouvé le chemin des filets, était hors-jeu quand il a reçu le ballon et la VAR ne l'a pas manqué.

⚽️ L'@OL double la mise juste avant la pause !



Après une frappe de Toko Ekambi repoussée par Jean-Louis Leca, @HoussemAouar reprend le ballon de la tête !#OLRCL pic.twitter.com/J108oP1qRK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 30, 2021