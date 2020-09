Résultat Ligue 1 : l'OL déçoit encore à Lorient (1-1, score final)

45 minutes de souffrance. Une purge innommable et des deux éclairs individuels pour illuminer tout ça. Voilà comment résumer ce FC Lorient - Olympique Lyonnais ce dimanche. Après une bataille tactique d'une heure entre des Merlus en 4-5-1 recroquevillés en bloc bas et un Lyon incapable de se créer des situations, la partie s'est animée à la 62e minute avec le but sublime de Yoann Wissa suite à un appui sur Hamel. But d'abord refusé par l'arbitre assistant mais validé par Clément Turpin après intervention de la VAR (64e).

Alors qu'on pensait l'OL se diriger vers une défaite logique compte-tenu de son peu d'inspiration offensive, la lumière est venue de ... Léo Dubois, qui a accéléré sur son côté droit, repiqué dans l'axe face à une défense lorientaise passive avant d'enchaîner une frappe du gauche enroulé dans le petit filet de Paul Nardi battu (74e). La suite ne donnera rien. Lyon prend son 6e point de la saison mais ne séduit pas...