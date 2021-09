Résultats Europa League : l'OL s'impose à Ibrox, l'AS Monaco domine Graz (terminé)

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Après quatre matches nuls (LOSC, PSG, OM, Stade Rennais), le football français s'est offert ses premiers succès européens de la saison grâce à l'OL et l'AS Monaco. Et que, grande nouvelle, il termine donc cette première journée des phases de poules continentales invaincu ! Ce soir, Lyon s'est imposé en patron à Ibrox face aux Rangers. Toko Ekambi (23e) et Tavernier (55e c.s.c.) ont marqué les deux buts. De leur côté, les joueurs de la Principauté ont marqué par Diatta (66e).

Groupe A :

Glasgow Rangers 0-2 OL

Bröndby 0-0 Sparta Prague

Groupe B :

Monaco 1-0 Sturm Graz

PSV Eindhoven 2-2 Real Sociedad

Groupe C :

Leicester 2-2 Naples

Groupe D :

Eintracht Francfort 1-1 Fenerbahçe

Olympiakos 2-1 Royal Antwerp

Groupe E :

Lokomotiv Moscou 1-1 OM

Galatasaray 1-0 Lazio Rome

Groupe F :

Etoile Rouge de Belgrade 2-1 Sporting Braga

FC Midtjylland 1-1 Ludogorets Razgrad

Groupe G :

Bayer Leverkusen 2-1 Ferencvaros

Betis Séville 4-3 Celtic Glasgow

Groupe H :

Dinamo Zagreb 0-2 West Ham

Rapid Vienne 0-1 Racing Genk