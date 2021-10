Résultats Ligue Europa : l'OL renversant, Monaco réalise aussi un coup !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Mené au score et auteur de 20 minutes cauchemardesque, l'OL a puisé dans ses ressources pour s'offrir un succès important sur la pelouse du Sparta Prague (4-3) ce jeudi soir. Assommés par un doublé d'Haraslin (4e et 19e), les Gones ont su réduire le score avant la pause par Karl Toko Ekambi (42e) avant de réaliser 30 minutes énormes au début du deuxième acte. Houssem Aouar a d'abord égalisé (53e) avant que Lucas Paqueta (68e) ne donne l'avantage à Lyon. Réduits à dix sur le dernier quart d'heures après l'exclusion de Malo Gusto, les Lyonnais ont fait le dos rond... Avant de marquer le but du KO par Toko Ekambi (88e). La réduction du score en toute fin du temps additionnel (90e+7) par Krecji ne change rien. Au forceps, Lyon est allé chercher sa 3e victoire en 3 matches alors que dans le même temps les Glasgow Rangers ont battu Brondby (2-0). L'OL n'a plus besoin que d'une victoire pour être sûr de finir dans les deux premiers.

L'exploit de Monaco

Les matchs de 21 heures ont réussi aux Français puisque, dans le même temps, Monaco a pris la tête de sa poule en s'imposant 2-1 sur la pelouse du PSV Eindhoven. Si on pensait que l'égalisation de Gakpo après le but de Myron Boadu avait remis les pendules à l'heure pour les Néerlandais, Sofiane Diop est sorti de sa boîte sur un service de Caio Henrique, double passeur. Monaco a été bien inspiré de gagner puisque la Real Sociedad a fait de même en Autriche face à Graz (1-0).